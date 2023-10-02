Netflix презентует реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов»

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Netflix анонсировала выход нового реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» (Squid Game: The Challenge), созданного по мотивам сериала «Игра в кальмара» (오징어 게임). Премьера запланирована на 22 ноября. Несмотря отсутствие угрозы для жизни его участников, как это было в сериале, азарт и напряжение обещают быть на высоте. В реалити-шоу примут участие 456 человек, каждый из которых будет сражаться за рекордный приз в размере 4,5 млн долларов. Создатели контента намерены показать, насколько далеко участники реалити-шоу готовы пойти ради победы, предавая друг друга и заключая тактические союзы. В опубликованном Netflix видеоролике можно увидеть зрелищные декорации, в том числе гигантскую копилку с наличными. Созданием десяти серий займётся студия «Ламберт» (램버트), известная по участию в американском игрового шоу «Предатели» (The Traitors).