Выходит сериал «Босс идёт в школу»

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Компания JAEDAM MEDIA объявила о скором начале съёмок сериала «Босс идёт в школу» (학교로 간 보스) по мотивам одноимённого веб-комикса платформы KAKAO WEBTOON. Об это стало известно после заключения соглашения о сотрудничестве со студией Westworld Story. «Босс идёт в школу» - популярный в РК и Японии веб-комикс. Его сюжет повествует о необычной истории знакомства мужчины и женщины за границей и их неожиданной встрече в роли учителя и ученика в Корее. В последние годы мир цифрового контента, в особенности веб-комиксов, становится всё более актуальным и востребованным в индустрии развлечений. JAEDAM MEDIA активно использует этот потенциал и, как заявил представитель компании, в настоящее время занимается адаптацией контента на телевидении. Помимо сериала «Босс идёт в школу», в разработке находятся ещё 30 проектов, добавил он.