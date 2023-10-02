Актёр Ли Сан Оп женится

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Актёр Ли Сан Оп (이상엽) готовится к бракосочетанию весной 2024 года. Согласно официальному заявлению агентства Ubi Management Group, его избранница не является публичной личностью. Дебют Ли Сан Опа на телевидении состоялся в 2007 году после премьеры сериала «Счастливая женщина» (행복한 여자). Благодаря своему таланту, актёр завоевал сердца многих телезрителей. Среди его работ особое место занимают сериалы KBS, включая «Всё по новой» (한 번 다녀왔습니다). За участие в нём актёр получил три премии KBS Drama Awards, в том числе за лучшую мужскую роль. На данный момент Ли Сан Оп снимается в сериале KBS2 «Невинная девушка-боксёр» (순정복서). Поклонники творчества актёра с нетерпением ждут деталей предстоящего торжества и, безусловно, желают ему счастья в личной жизни.