Выходит продолжение фильма «Ядовитая война»

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Netflix анонсировала выход второй части криминального боевика «Ядовитая война» (독전) 2018 года выпуска. Премьера запланирована на 17 ноября. В центре сюжета в очередной раз детектив Вон Хо, которого сыграл актёр Чо Чжин Ун (조진웅). После кровавых событий на столичной станции Ёнсан Вон Хо продолжает свою охоту за безжалостным наркобароном по фамилии Ли. Вон Хо по-прежнему пытается раскрыть тайну организации наркоторговцев. Её лидером является некий Брайан, роль которого сыграл актёр Чха Сын Вон (차승원). Во второй части появится новый персонаж по прозвищу «Большой нож». Его роль сыграет актриса Хан Хё Чжу (한효주). Это один из ключевых героев фильма, которому известно о личности наркобарона Ли. К сожалению, персонажа Со Ён Рака, в первой части которого сыграл актёр Рю Чжун Ёль (류준열), исполнит другой актёр О Сын Хун (오승훈). «Ядовитая война-2» покажут на XXVIII Пусанском международном кинофестивале в категории «Корейское кино сегодня», который начнется 4 октября. Фанаты ожидают новое увлекательное продолжение и надеются на то, что «Ядовитая война-2» повторит успех первой части.