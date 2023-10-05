Рассказ «Выращивание монстеры» писательницы Ви Су Чжон

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После долгих раздумий Чэ Сун взял большой увлажнитель, но решил спросить совет у Мин Хи. Та кивнула головой, давая понять, что ей всё равно. «Если у тебя нет дел, поужинаем вместе?» Чэ Сун согласился и направился в продуктовый магазин. «Вообще-то я предлагала взять еду на вынос…» - подумала про себя Мин Хи, медленно следуя за Чэ Суном. Он внимательно разглядывал ценники. Мин Хи же никогда на них не смотрела, когда делала покупки. Она положила в тележку креветки, рыбу, пиво – всё, что выбрал Чэ Сун. Когда оба отправились в сторону кассы, тележка была уже полной, а лицо вёзшего тележку Чэ Суна выглядело слегка покрасневшим.





Каждую ночь, как только Чэ Сун уходил на работу, Мин Хи непременно заходила в социальные сети и шпионила за Пак Чэ Хи. Увидев фото обнажённого торса из ванной, Мин Хи громко расхохоталась. На лицо Пак Чэ Хи были наложены кроличий рот и уши. Это приложение накладывало на лица забавные мордочки животных. Выражение лица Пак Чэ Хи было безоблачным, глаза сияли. А вот у Хан Чэ Суна взгляд часто был отсутствующий, под глазами виднелись тёмные круги.





재순이 밤에 출근을 하면 민희는 어김없이 SNS에 접속해 박재희를 염탐했다.

욕실에서 상의를 탈의한 채 찍은 사진을 보고 민희는 소리 내어 웃기도 했다.

박재희의 얼굴에는 토끼수염과 귀가 달려 있었다.

동물의 얼굴처럼 귀엽게 만들어 주는 어플이었다.

박재희의 얼굴에는 그늘이라고는 찾아볼 수 없었고 눈은 초롱초롱했다.

그러나 한재순의 눈은 종종 멍했고 눈 밑에는 다크서클이 내려와 있었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Отношения Мин Хи и Чэ Суна были обречены на конец. Эти люди не могут понимать и сочувствовать друг другу. Например, когда Мин Хи рассказала о своём прошлом, Чэ Сун неловко попытался утешить её и тут же заговорил об арендной плате. Мин Хи тоже оттолкнула героя, когда он попытался её поцеловать или проникнуть в её личную жизнь. Возможно оба чувствовали с самого начала, что между ними существует некая линия. Даже из последней сцены становится понятно, что герои расстаются, так и не поняв друг друга. Для Мин Хи Чэ Сун – человек не менее странный, чем растение монстера, а для Чэ Суна Мин Хи – просто объект не менее ценный, чем монстера.









- Спасибо за всё.

Чэ Сун произнёс эти слова, глядя ей не в глаза, а поверх плеча.

- Не за что. Извини.

Попросив прощения, Мин Хи тут же пожалела об этом. Она по-прежнему считала, что принимать извинения должна была она. С сожалением на лице Чэ Сун в нерешительности замялся в прихожей. Глядя на него, Мин Хи смягчилась. Если Чэ Сун принесёт извинения, она предложит ему остаться. Если всё расскажет о Пак Чэ Хи, она, наверное, даже сможет простить его. После долгих колебаний Чэ Сун заговорил:

- Нельзя ли мне забрать хотя бы одну ветку монстеры?





“그 동안 감사했어요”





재순은 민희의 눈이 아닌 어깨 너머를 보며 말했다.





“아니에요. 미안”





민희는 미안하다는 말을 해 놓고 바로 후회했다.

사과를 받을 사람은 여전히 자신이라고 생각했다.

재순은 아쉬운 표정으로 현관에서 우물쭈물 망설였다.

그 모습에 민희는 마음이 약해졌다.

재순이 사과를 하면 다시 돌아오라고,

박재희에 대해 털어놓으면 그럴 수 있다고, 괜찮다고 말해줄 수도 있을 것 같았다.

재순은 한 참을 망설이다 입을 열었다.





“저 몬스테라 물꽂이 한 것만 저 주시면 안 될까요?”









Писательница Ви Су Чжон родилась в 1977 году в Пусане. Дебютировала в 2017 году с повестью «Потихоньку к могиле».