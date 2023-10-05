Группа одного артиста «Черные юбки»

Дорогие друзья, на этой неделе мы встречаем пятую субботу месяца, месяца сентября, поэтому захотелось послушать что-то спокойное, подходящее осеннему настроению. В эти выходные мы познакомились с творчеством артиста с необычным именем. На нашем радио он известен под именем «Чёрные юбки», а по-корейски его псевдоним звучит как «검정치마» (комчжон чхима). На самом деле вы могли слышать работы этого артиста на волнах нашего радио, ведь в его музыкальной копилке много хитовых саундтреков к различным популярным сериалам. Несмотря на то, что его работы известны широкой публике, как артиста его знают лишь любители корейского инди. Именно поэтому его можно отнести к разряду «скрытых талантов». «Черные юбки» звучит как название бенда, но мы не по ошибке называли «Черные юбки» артистом. Дело в том, что Черные юбки — это на самом деле один человек, то есть группа одного артиста. За псевдонимом скрывается Чо Хю Иль (조휴일). Его семья эмигрировала в США, когда он был совсем маленький. Там он вместе с двумя друзьями довольно долгое время играл в любительской панк-рок группе, которая и называлась «Черные юбки». В итоге ребята решили каждый добиваться успеха самостоятельно, а Хю Иль оставил название «Черные юбки» для собственного сольного проекта, который стартовал в 2006 году. В 2007 году молодой артист вернулся в Корею, где принял участие в конкурсе исполнителей Фестиваля песни Санчжи, но, к сожалению, не смог победить и вернулся в США. Однако он решил не сдаваться и в ноябре 2008 года наконец выпустил свой первый альбом «201», который был записан в Корее. Реакция публики на альбом оказалась лучше, чем предполагал начинающий певец: всего было продано 20 тысяч копий альбома – редкий успех для молодой группы, играющей в стиле инди. Чо Хю Иль был номинирован на приз «За лучший современный рок-альбом» на 7-й Церемонии награждения в области корейской музыки или Korean Music Awards и даже победил! Так начался взлет его музыкальной карьеры.

Второй альбом Черных юбок, который получил название «Don’t You Worry Baby (I’m Only Swimming)» или «Не волнуйся, детка (Я просто плаваю)» увидел свет в 2011 году. Работая над ним, артист решил несколько изменить манеру исполнения. Однако вместо того, чтобы подражать общей тенденции, которая царила на корейской инди сцене в то время, Чо Хю Иль выбрал тот стиль, который ему самому больше всего по душе: акустический звук и простые незамысловатые музыкальные композиции. В первом альбоме акцент был сделан именно на музыке в то время, как тексты песен играли второстепенную роль. После выхода второго альбома артист значительно изменил стиль своего творчества. Так, в последующих работах можно услышать много электронных битов, звучание в целом стало ближе к психоделическому року и синти-попу, изменилась и манера исполнения певца. И, стоит признать, такие Черные Юбки пришлись по вкусу широкой публике.

Третья часть третьего альбома и на сегодняшний день самая свежая работа "Черных Юбок", пластинка под названием «TEEN TROUBLES» или «Подростковые проблемы» вышла в свет год назад, в сентябре 2022 года. В нее вошло рекордное количество композиций, целых 18, восемь из которых являются заглавными. Причиной такого большого количества "Черные Юбки" называет недостаточное внимание со стороны слушателей к песням из альбома. Он переживает, что из-за большого количества треков в нем слушатели не захотят слушать их все, а остановятся только на заглавном треке и парочке песен, идущих после него. Послушав «TEEN TROUBLES», можно сделать вывод, что "Черные Юбки" вернулся к истокам, ведь в нем вместо электронных битов преобладают тяжелые гитарные рифы.

В эти выходные мы прослушали самые известные и любимые композиции из репертуара Черных юбок, среди которых «Кто, если не я» (나랑 아니면), «Молодая любовь» (젊은 우리의 사랑), «Остров (Queen of Diamonds)» (섬 (Queen of Diamonds)) и другие.