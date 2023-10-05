Тхэквондо в Северной Корее

Первого сентября северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила, что команда КНДР заняла первое место в общем зачёте на 22-м чемпионате мира по тхэквондо, проходившем в Казахстане с 18 по 26 августа. Почему же северокорейские тхэквондоисты не участвуют в Азиатских играх в Ханчжоу? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить историю включения тхэквондо в программу Олимпийских и Азиатских игр. Впервые это корейское боевое искусство было включено в программу соревнований на Азиатских играх 1986 года в Сеуле, а на летних Олимпийских играх 1988 и 1992 годов оно было представлено в качестве показательного вида спорта. Соревнования по тхэквондо официально стали частью Олимпийских игр в 2000 году в Сиднее. Официальное признание Международного олимпийского комитета получило боевое искусство, представляемое Всемирной федерацией тхэквондо (WT), которую возглавляет Республика Корея, а соревнования, прошедшие в августе этого года в Казахстане, были организованы Международной федерацией тхэквондо (ITF). Оказывается, это два разных направления тхэквондо.

C подробностями - почётный профессор Ким Дон Сон с факультета физической культуры и искусств университета Кёнги.