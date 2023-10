Творчество корейского брит-поп бэнда The Rose

Не так давно в рамках нашей программы звучала песня рок-бэнда The Rose (더 로즈) «Sorry». А в этом месяце, 22 сентября, вышел новый, второй полноформатный альбом коллектива под названием «Dual» или «Двойственный». Мы решили использовать эту возможность, чтобы поподробнее поговорить об этой талантливой группе и послушать не только ее хиты, но и новый материал.

Герои нашей сегодняшней рубрики, бенд The Rose, дебютировали на сцене в 2017 году в составе четырех человек: Ким У Сон (김우성), который является лидером коллектива и главным вокалистом, а еще играет на электрогитаре; Пак То Чжун (박도준), клавишник, которому также подвластна акустическая гитара; ударник Ли Ха Чжун (이하준), и, наконец, Ли Чжэ Хён (이재형), басист и младший участник группы. Помимо владения музыкальными инструментами и прекрасных вокальных данных, всю четверку отличает также и незаурядная внешность. Так что этот рок-бэнд можно назвать «айдол» рок-бэндом. Интересна история создания бенда The Rose. Пак То Чжун, будущий клавишник коллектива, впервые встретил басиста Ли Чжэ Хёна, когда они оба выступали как уличные музыканты на улице Хондэ, которая некогда была известна как корейская рок-мекка, помогшая открыть множество талантливых корейских музыкантов. В 2015 году Пак То Чжун, Ли Чжэ Хён и будущий ударник The Rose Ли Ха Чжун образовали инди-группу под названием Windfall, а после, встретив Ким У Сона, решили переименоваться в The Rose. Ребята продолжили выступать на Хондэ, исполняя перед прохожими песни собственного сочинения, а также каверы на мировые хиты. Официальный дебют коллектива на корейской эстраде произошел в августе 2017 года с песней «Sorry», которую публика и критики оценили довольно высоко. Крупнейшее музыкальное издание мира Billboard назвало эту композицию одной из лучших корейских песен 2017 года. The Rose удалось добиться признания публики сразу после дебюта. Уже в начале 2018 года, меньше, чем через год после него, ребята отправились в свой первый тур по Европе, проведя концерты в Будапеште, Стамбуле, Лондоне, Брюсселе и даже в Москве. Последующие релизы также получили высокие оценки музыкальных критиков.

После головокружительного взлета сразу после дебюта на сцене и последующих успешных релизов в карьере бенда настал момент, которого не избежать ни одному корейскому мужчине. Ребят одного за другим начали призывать на службу в армию. Вдобавок в 2021 году началось судебное разбирательство с продюсерским агентством The Rose J&Star. Все закончилось тем, что в 2022 году ребята основали собственное агентство под названием «Windfall», использовав название своего первого бенда. Как говорится, все, что не делается – все к лучшему, ведь сейчас у коллектива дела идут лучше некуда.