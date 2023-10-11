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Дата рождения: 2 мая 1982 г.

Рост: 178 см

Дебют: Фильм «Маленькие копы» (키드캅), 1993 г.





Актёр Ко Гю Пхиль начал свою карьеру в детстве, дебютировав в 1993 году в фильме «Маленькие копы». После этого он взял длительный перерыв в 9 лет для учёбы и вернулся на экран только в 2003 году. Уникальный стиль актёрской игры, который может показаться слегка жалким, но в то же время очень выразительным, сделал его известным в мире южнокорейского кино. Среди наиболее известных работ с участием Ко Гю Пхиля – это сериалы «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착), «Влюблённость» (연모), «Шоу начинается сейчас» (지금부터, 쇼타임!), «Моё сердце бьётся» (가슴이 뛴다) и многие другие. Особый успех к актёру пришёл в 2023 году благодаря роли Чхо Рони (초롱이) в третьей части фильма «Лица вне закона» (범죄도시3). В 2023 году в СМИ появились новости о романе актёра с певицей Мин Су Ён (민수연). В ноябре двое планируют сыграть свадьбу. Разница в возрасте между будущими молодожёнами составляет девять лет.