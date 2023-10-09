Не пропустите второй сезон передачи «Прирождённый предприниматель Пэк»

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Выходит второй сезон передачи «Прирождённый предприниматель Пэк» (장사천재 백사장) телеканала tvN. Показ первой серии состоится 29 октября. Это развлекательная передача, в которой популярный шеф-повар Пэк Чон Вон, а по совместительству глава компании The Born Korea, открывает за границей ресторан корейской кухни, знакомя местных жителей с кулинарными изысками Страны утренней свежести. Первый сезон передачи был снят на территории Марокко и Неаполя. Где будут проходить съёмки второго сезона, пока не уточняется. Известно лишь, что это будет место с наибольшим количеством ресторанов Michelin. Зрителей ждут ещё более увлекательный контент и полезная информация от Пэк Чон Вона. Сам шеф-повар в очередной раз попытается покорить сердца и желудки иностранных посетителей, доказав популярность и конкурентоспособность корейской кухни.