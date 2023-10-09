Netflix покажет новый сериал с актрисой Пак По Ён

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Актриса Пак По Ён сыграет главную роль в новом сериале Netflix «В психиатрическое отделение тоже приходит утро» (정신병동에도 아침이 와요), показ первой серии которого состоится 3 ноября. Как рассказали в Netflix, в основу сериала лёг одноимённый веб-комикс писателя по имени Ли Ра Ха (이라하), в прошлом медбрата одной из психиатрических больниц. В центре сюжета – молодая медсестра по имени Та Ын. Девушка впервые устраивается на работу в психиатрическое отделение. Несмотря на свою неопытность, Та Ын проявляет искреннюю заботу о пациентах и постепенно набирается опыта работы. Основное внимание зрителя будет сосредоточено на внутреннем развитии медсестры Та Ын, а также жизненных историях пациентов, находящихся на лечении в больнице. Режиссёр Ли Чжэ Гю (이재규), известен зрителю по популярному сериалу «Сейчас наша школа» (지금 우리 학교는).