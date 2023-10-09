Дженни из BLACKPINK выпустила новую песню

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Певица Дженни, участница гёрл-группы BLACKPINK (블랙핑크), представила 6 октября специальный сингл «Ты и я» (You & Me). Ранее песня была исполнена в рамках сольного выступления Дженни во время мирового тура BLACKPINK. Как отметили в YG Entertainment, этот сингл является своего рода подарком для поклонников творчества группы, который позволит слушателем в очередной раз почувствовать концертную атмосферу и эмоции, когда песня впервые была исполнена на сцене. Между тем, опубликованный видеоролик к синглу на YouTube уже посмотрели более десяти миллионов пользователей платформы. На следующий день после релиза песня заняла первые места в музыкальном чарте iTunes в 53 странах. Южнокорейские слушатели также по достоинству оценили новую работу Дженни, о чём свидетельствуют высокие места в местных музыкальных чартах.