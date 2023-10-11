Рассказ «Эпоха Ми Чжо» писательницы Ли Со Су

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Вторая квартира была самой дорогой из всех выбранных объектов. Агент сказал, что она солнечная, но, как оказалось, вход в квартиру был на первом этаже, а задняя часть – в полуподвале, поэтому там всегда нужно было включать свет. Выходило, что отец всю жизнь копил эти деньги, но в Сеуле они превращались в пустяковую сумму. От этой мысли Ми Чжо стало ужасно грустно.





Су Ён снова провела день, рисуя веб-комикс для взрослых, и выглядела гораздо мрачнее, чем в прошлый раз. Она сказала, что новый заказ по сравнению с предыдущим был ещё хуже. Главным героем веб-комикса был мужчина, который получает удовольствие от извращённых и жестоких сексуальных действий, поэтому Су Ён было очень тяжело рисовать.

Директор убеждал ассистентов, что комикс точно станет хитом, однако практически все ассистенты были женщинами, так что атмосфера на работе царила далеко не приятная. Некоторые коллеги плакали, уронив голову на стол, а несколько человек даже принимали антидепрессанты.





오늘도 성인 웹툰을 그리다가 온 언니는

지난 번 보았을 때보다 낯빛이 더욱 어두웠다.

새로 시작한 작업이 이전에 맡았던 것보다 더 심각한 내용이라고 했다.

변태적이고 가학적인 성행위를 즐기는 남성이 주인공으로 등장하는 웹툰이었고,

그걸 그리는 언니는 매일 힘들어했다.





사장은 대박이 확실한 작품이라고 어시들을 독려했지만

거의 모든 어시가 여성이었기에 분위기는 언제나 좋지 않았다.

작업을 하다가 엎드려 우는 동료도 있었고,

우울증 약을 먹는 동료도 있었다.





Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В этом произведении наш тёмный и мрачный век показан через самых обыкновенных людей, таких как Ми Чжо, её мать и Су Ён. Они переживают отчаянье и страдания из-за отсутствия перспектив в настоящем и будущем. И всё же они не отказываются от своей жизни. Они стараются выжить, каждая по-своему, подобно тому, как нежная трава колышется на ветру, не ломаясь. Такую мягкую, но несгибаемую силу в этом рассказе символизирует искусство.









«Ми Чжо, если бы я работала на фабрике париков, то не потеряла бы столько волос. А даже если бы это случилось, смогла бы купить парик со скидкой для сотрудников. Вот только сейчас я совсем одна с пачкой сигарет у ручья Торимчхон, здесь повсюду слышно только китайскую речь.

Ми Чжо, меня никогда не волновало то, что я не красивая или не стройная, но меня очень беспокоит то, что я хорошо рисую. Я ведь всё ещё чертовски хорошо рисую. Знаю, тебе не нравится, когда я это говорю, но всё-таки скажу в последний раз. Тот веб-комикс, который я нарисовала, продаётся отлично. Сегодня начальник даже вызвал меня и похвалил. Это мачта. Спокойной ночи».





미조야, 내가 가발 공장을 다녔더라면 내 정수리가 이러지 않았을 거라는 생각이 든다.

만약 정수리가 이랬어도 가발을 직원 할인가에 살 수 있었겠지.

그런데 미조야, 내가 지금 레종이랑 도림천에 버려져 있는데

여기 온통 중국말만 들린다.

미조야, 나는 내가 예쁘지 않고 날씬하지도 않은 건

한 번도 걱정 한 적이 없는데 그림을 잘 그리는 게 너무 걱정이다.

아직도 나는 너무 잘 그리거든.

네가 이 얘기 싫어하는 거 알지만 마지막으로 딱 한 번만 할게.

내가 그린 웹툰, 진짜 잘 팔려.

오늘은 팀장한테 불려가서 칭찬도 들었다.

잘 자라, 이게 돛대다.





Я ничего не ответила. Вместо этого я открыла свой дневник. Через стену было слышно, как стучат пальцы по клавиатуре. Мы одновременно что-то писали, а Су Ён, наверное, в это время гуляла.

Завтрашний день далеко, наш дом ещё дальше, зато этой ночью близок сон, в котором летят семена одуванчика и опускаются на наши головы.





나는 답장을 보내지 않았다.

대신 일기장을 펴 들었다.

벽 너머에서 키보드 두드리는 소리가 들려왔다.

우리는 동시에 문장을 쓰고, 언니는 아마도 걷고 있을 것이다.

내일은 멀고, 우리의 집은 더 멀고,

민들레 꽃씨가 날아와 우리 머리 위에 내려앉는 꿈은 가까운 그런 밤이었다.









Писательница Ли Со Су родилась в 1983 году в Сеуле. Дебютировала в 2014 году с рассказом «Секонд-хенд, винтаж или спасение».