Северокорейские сладости и закуски

Если раньше за покупками в Северной Корее ходили в первую очередь на рынок, то в последнее время один за другими стали появляться современные магазины. В Пхеньяне тут и там можно увидеть комплексные гипермаркеты, где в одном месте можно купить всё: от продуктов питания до одежды, аксессуаров и электроники. Особенно много людей собирается в отделе со сладостями и закусками. В Северной Корее не было хорошо налаженного производства ключевых товаров, будь то предметы первой необходимости или продукты питания. Поэтому сейчас делается упор на развитие этих отраслей пищевой промышленности и производства потребительских товаров. Кроме того, тут есть связь с развитием региональной промышленности. При Ким Чон Ыне один из основных акцентов делается на экономической политике, направленной на повышение эффективности продукции, получаемой с гор, полей и из моря. Таким образом, пищевую промышленность можно рассматривать как одно из направлений развития регионального производства с использованием ключевых местных ресурсов, получаемых с гор и полей.

Какие сладости распространены в Северной Корее? В сегодняшнем выпуске мы поговорим об этом с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.