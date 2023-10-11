Вкус для всех поколений

Кунжутное масло всегда есть на столе корейцев. Его используют буквально везде: им приправляют зелень, добавляют в маринады, в тесто, в сладости…. В семейной лавке «Тэу кочху чхамкирым» на комплексном рынке Амса, где выжимают кунжутное масло и мелют красный перец, и сегодня с раннего утра кипит работа.





Ю Мун Сок, владелец ≪Тэу кочху чхамкирым≫, следуя путём своей матери, уже 38 лет делает и продаёт на одном и том же месте кунжутное масло.

Семейный бизнес

На традиционном рынке Амса, открытом в 1978 году, плотными рядами стоит более сотни лавок. Этот давно любимый местными жителями рынок по иронии судьбы по-настоящему стал знаменитым во время недавней пандемии. Постоянные покупатели хотели продолжать делать покупки на рынке под открытым небом, и администрация рынка, пойдя им на встречу, первой в стране внедрила систему «Быстрая доставка с нашего рынка», сделав возможной продажу по всей стране.

Когда входишь на рынок, сразу чувствуешь аппетитный аромат кунжутного масла. Его источник - семейная лавка «Тэу кочху чхамкирым», где уже 38 лет трудятся члены одной семьи. Сейчас в лавке работают отец, мать и старший сын. Сын, г-н Ю Со Бэк, выучившись делу от отца, сейчас все силы посвящает продажам онлайн.

- Я был служащим в компании, а два года назад начал работать в лавке. Это не было внезапное решение, я давно думал об этом, т.е. о том, что надо бы готовиться брать на себя дело, поскольку отец уже в возрасте. A тут началась пандемия, и мы подумали, что было бы неплохо продавать онлайн, поэтому начал по-настоящему этим заниматься.

Они открывают лавку каждый день в 7:30 утра и торгуют до 20:30. Без выходных.

- Обжариваем кунжут с солью, мелем красный перец, выжимаем кунжутное масло и масло из семян периллы, делаем также сонсик. В зерновая смесь сонсик входит 17 злаков и семян: шелушённый ячмень, неочищенный клейкий рис, клейкий ячмень, неочищенный рис, чёрная соя соритхэ, белая соя пэктхэ, чёрный клейкий рис, кукуруза, кунжут, чёрный кунжут, арахис, грецкий орех, тыквенные семечки, семечки подсолнечника, миндаль, банан, клейкое сорго. Корейцы разводят сонсик водой или молоком и пьют обычно утром вместо завтрака. Так и работаем по 13 часов в день. Но я всё-таки один день в неделю отдыхаю - надо же и с детьми время проводить. А родители не отдыхают ни дня.





Для изготовления кунжутного масла кунжутные зёрна промывают, сушат, обжаривают, а когда они достаточно остывают, их отправляют под пресс.

Ремесло, подсмотренное через плечо

Г-н Ю Мун Сок, начал дело, вернувшись из армии.

- Когда во второй половине 1970-х годов я вернулся из армии, мать занималась помолом перца. Я сначала помогал матери, а потом стал работать с нею.

Тогда в каждом доме сами квасили кимчхи и готовили, поэтому всем требовался молотый красный перец. Особенно много работы было, когда наступал сезон заквашивания кимчхи на зиму. Но со сменой эпохи спрос на молотый перец понемногу стал падать.

С 1985 года Ю Мун Сок стал торговать и кунжутным маслом. В «Тоный погам», «Сокровищница корейской медицины», в разделе, описывающем тысячи лекарственных растений, первым упоминается кунжут. Тремя достоинствами кунжута считается то, что он является средством для профилактики инсульта и инфаркта миокарда, снова делает седину тёмной и успокаивает. Кунжут состоит на 45–55% из масла и на 36% из белка. Но в нём много нерастворимых волокон, из-за чего он плохо переваривается. Поэтому кунжут перерабатывают в масло, чтобы питательные вещества как следует усваивались. Из одного маля, т.е. 6 кг, кунжута, можно выжать масла на 6-7 бутылочек по 350 мл.

Многие думают, что у хорошего кунжутного масла насыщенный цвет и аромат, но это не всегда так. Чем дольше обжариваешь кунжут, тем насыщеннее будет цвет и аромат масла, но при этом теряется питательная ценность. Некоторые покупатели предпочитают масло посветлее и не такое пахучее, поэтому в лавке Ю сначала осведомляются о предпочтениях клиента, а потом готовят для него товар. Кунжут используют двух видов - корейский и импортный, и масло из местного кунжута примерно в три раза дороже, чем из привозного.





Сын, продолжающий семейное дело

Повлиял ли отец на то, что сын бросил работу и решил продолжить семейный бизнес?

- Заставлять не заставлял. Думаю, он сам решил.

Син Йе Со, вышедшая за Ю Мун Сока в 24 года, присоединяется к разговору.

- Я поначалу была против. Ведь быть самозанятым - это большой труд и постоянный стресс. Со стороны кажется, что просто сидишь да продаёшь, а деньги сами приходят, но ведь это не так. Стоит торговле пойти хорошо, вокруг появляются похожие лавки, да и клиенты все разные, нужно всем угодить. Поэтому говорила сыну: «Работай в офисе, живи с комфортом, не следуй нашим путём». Но так вышло, что он стал работать с нами. Мы трудно жили, а теперь выходит, и сын будет так жить.

У супругов два сына. Старший работает с ними, а младший - в компании. Г-жа Син продолжает.

- Свой бизнес - это тяжело, но экономически гораздо лучше, чем работа по найму. К тому же, в компании можно работать только до определённого возраста. Все ровесники мужа уже на пенсии. А в нашем деле, если только есть здоровье, всегда можно заработать на жизнь.

Г-жа Син беспокоится за сына, но надеется, что всё будет хорошо.









Хван Гён Син, писательница

Хан Чжон Хён, фотограф









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.