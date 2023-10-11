Охотники за мусором





Trash Busters, то есть «Охотники за мусором», при виде куч мусора не впадают в уныние, а начинают действовать. Уже долгое время они продвигают идею использования многоразовой посуды с целью решения проблемы мусора и в итоге превратили экоактивизм в модный тренд.





Организация «Охотники за мусором» (Trash Busters) была основана в августе 2019 г. с целью решить проблемы, связанные с использованием одноразовой посуды. Альтернативная многоразовая посуда изготавливается из пластика фирменного оранжевого цвета «Охотников за мусором».

© Trash Busters

По данным Министерства экологии РК и Корейской экологической корпорации, в 2021 году в стране было произведено 197 млн 380 тысяч тонн мусора. Эту гору мусора можно значительно уменьшить в первую очередь за счёт сокращения количества выбрасываемых одноразовых вещей. На разложение одноразовых пластиковых изделий требуются годы. В процессе утилизации пластика, сделанного из нефти, выделяется метан, разрушающий озоновый слой, а если микропластик проникает в землю и в воду, их очистка становится невозможной. Загрязнение почвы, воздуха и океана - это серьёзная проблема. Возможно, мытьё посуды - это нудная рутина, но если удобство разовых изделий усиливает климатический кризис, то использование многоразовых контейнеров - это «неудобство», с которым следует просто смириться.





Система Busting Score делает процесс ещё интереснее: каждый раз, когда вы берёте на время многоразовую посуду, вы можете нажать кнопку под электронным табло и узнать, сколько одноразовой посуды было сэкономлено и не было выброшено в том числе благодаря вашему поступку.

© Trash Busters

Вперёд, на охоту за мусором!

«Охотники за мусором», как видно из их названия, буквально охотятся за мусором, отправляясь на фестивали, похороны, в кафе и в другие места, где используют разовые изделия. Группа начала свою работу в 2019 году, когда её глава Квак Чэ Вон планировал фестивали для сеульских властей. Он хорошо помнит горы мусора, которые оставались после каждого мероприятия. Посетители фестиваля использовали минимум три одноразовых предмета, в итоге каждый раз их выбрасывалось более 30 тысяч штук. Квак подумал, что этого можно было избежать, если бы использовалась многоразовая посуда, и на следующий год он вместе с единомышленниками претворил эту мысль в жизнь. Было решено одалживать посетителям фестиваля набор, состоящий из миски, стакана и вилки. А вместо того, чтобы убеждать людей приносить с собой и использовать многоразовую посуду, они взяли на себя инициативу не только давать её, но и собирать в конце мероприятия. Наличие моечных машин позволило повторно использовать такую посуду и помогло значительно уменьшить количество выбрасываемых одноразовых вещей.

Убеждённость Квака впечатлила нескольких партнёров, и в 2019 году ему представилась возможность впервые протестировать свой сервис по аренде многоразовых пищевых контейнеров на Seoul Soldout, музыкальном фестивале, где бывает много молодёжи. Усилия «Охотников» принесли реальный успех: объём мусора сократился на 98% по сравнению с предыдущим годом. Это помогло сделать фестиваль, по сути дела, экологически чистым.





Экоактивизм в моде

Посетители фестиваля поначалу были растеряны: ведь нужно было взять посуду под залог, а потом вернуть. Но многие согласились с тем, что это делается ради общего блага и является необходимой переменой. И сейчас, когда имеется понимание и согласие по поводу многоразовой посуды, даже в отсутствие залога люди свободно одалживают и возвращают пластиковые контейнеры.

Люди быстро перешли от сочувствия к реальным поступкам, благодаря тому что «Охотники» постарались, чтобы они не испытывали неудобств. Многоразовые изделия были тщательно продуманы и спроектированы с учётом условий использования: в посуду можно класть разные виды еды; держатель для стакана снабжён ремешком, чтобы носить стакан на шее, а не в руке; сумочку можно развернуть и использовать как сиденье.

«Охотники» используют яркий оранжевый цвет, ассоциирующийся с жизненной энергией, а также весёлый символ, пародирующий «Охотников за привидениями». На выезде сотрудники Trash Busters носят рабочие комбинезоны с девизом «It’s not a big deal!» («Это пустяки!»). В этом тоже проявляется их крутость и достоинство.

«Охотники» смогли успешно поработать на таких мероприятиях, где собираются люди, умеющие веселиться: на крутом, с флёром таинственности фестивале андерграундной музыки The Air House, на крупнейшем корейском рок-фестивале под открытым небом Pentaport в Инчхоне и в уютном баре Melody Bar Echo.





«Охотники за мусором» считают, что, если один раз наладить систему, позволяющую собирать и мыть посуду и столовые приборы из пластика, мы сможем воздержаться от использования одноразовых вещей. Их девиз «It’s not a big deal!» призван убедить людей, что проблема мусора — это пустяки в том смысле, что её легко решить и не надо делать из неё трагедию.

© Trash Busters

Многоразовая посуда в повседневной жизни

«Охотники» выезжают не только на фестивали. С самого начала они сотрудничают с клиентами в разных сферах, включая кафе при предприятиях, места проведения мероприятий, стадионы и кинотеатры. Многие фестивали в последние три года были отменены из-за пандемии, но «Охотников» это не остановило. Напротив, это подстегнуло их искать новые места приложения сил.

С внедрением во многих организациях принципов экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления у «Охотников» всего за год удвоилось число клиентов из числа кафе при предприятиях. Масштаб аренды посуды в кафе несравнимо меньше, чем на фестивалях, но это ничуть не умаляет её значение. В кафе их деятельность постоянно на виду, а это помогает сделать использование многоразовой посуды частью повседневности. К тому же, благодаря широкому внедрению моечных машин, многоразовая посуда стала конкурентоспособнее в плане цены.

Стоит также отметить то, что власти Сеула приняли положение о запрете использования одноразовых изделий на мероприятиях, проводимых городом.





Ю Да Ми, редактор-фрилансер









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.