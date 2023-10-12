Малышей показали публике

РК поможет Румынии в модернизации АЭС
2023-10-13 12:57:49
2023-10-12
Самки-близнецы Луи Бао и Хуи Бао, родившиеся 7 июля у десятилетнего Ле Бао и девятилетней Ай Бао в зоопарке тематического парка Everland, впервые показаны публике.
(Yonhap News)
2023-10-13 12:57:49
2023-10-12
2023-10-13
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