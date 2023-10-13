Как изменилось отношение корейцев к архитектуре

Если в прошлом архитектуру считали сложной для восприятия, то сейчас мы смотрим телепередачи, в которых ведущие подыскивают дома в соответствии с нуждами и вкусами заказчиков, а при помощи приложений на смартфонах заглядываем в чужие жилища, чтобы позаимствовать идеи дизайна и приобрести предметы интерьера. За этим стоит возросший интерес к архитектуре и организации пространства.





Экскурсанты осматривают дом в округе Янпхёнгун (провинция Кёнгидо), который участвовал в «2020 OPENHOUSE Seoul». Строение, которое выглядит так, будто его вкопали в землю, было спроектировано известным архитектором Чо Бён Су в честь поэта и борца за независимость Юн Дон Чжу (1917 – 1945) в духе его антологии «Небо, ветер и звёзды».

© OPENHOUSE Seoul

В прошлом доминировало мнение, что архитектура - это сложно и даже скучно. К тому же, в отличие от музыки или литературы, архитектурой невозможно наслаждаться где угодно и когда угодно. В те времена, когда в Корее для решения проблемы нехватки жилья массово строили типовые многоэтажки, большинству недоставало базового образования и понимания того, что к архитектуре следует подходить с точки зрения культуры и искусства.

Архитектурным объектам присуща и такая особенность, как невозможность их оценить, кроме как путём личного посещения. Но в 2017 году телепередача “Словарь бесполезных знаний” начала открывать перед корейцами закрытые прежде двери. Путешествуя по стране, панелисты программы рассказывали о разных городах с точки зрения литературы, искусства, науки, кулинарии и т.д., вплетая в повествования истории об архитектуре и развитии городов.

На канал архитектора Ю Хён Чжуна, ставшего известным благодаря этой передаче, к концу первого года трансляции подписалось более 740 тысяч человек. Это доказало, что архитектура тоже может стать контентом, который способен привлечь широкую публику. Другие передачи, такие как «Изучение архитектуры - дома» и «Поищи, Холмс!», благодаря высокому зрительскому рейтингу всё больше закрепляются на ТВ в качестве особого жанра.

Архитектурный фестиваль OPENHOUSE Seoul - это тоже пример успеха в общении с широкой публикой. Первый OPENHOUSE Seoul прошёл в 2014 году по инициативе архитектурной журналистки Им Чжин Ён, вдохновлённой аналогичными фестивалями на Западе. Мероприятие теперь настолько популярно, что онлайн-бронирование на него заканчивается, едва успев начаться. Во время фестиваля публику знакомят со всеми видами городской застройки, там же организуются встречи с архитекторами конкретных зданий.





OPENHOUSE Seoul — это фестиваль городской архитектуры, который проводится в октябре каждого года.

© Lee Gang-seok (Courtesy of OPENHOUSE Seoul)

Заново открывая родной район





В облике жилого здания «Согё кынсэн» в сеульском округе Мапхогу переосмыслены внешние навесы, которые можно увидеть над витринами любого магазинчика по соседству.

© Chin Hyo-sook

В наши дни среди архитекторов в возрасте от 30 до 50 лет растёт интерес к местному колориту и «корейскости». Они изучали западную архитектуру посредством медиа или во время учёбы за границей и отталкивались от неё в своих проектах. Но вскоре они осознали, что условия, в которых они работают, совсем не такие, как на Западе. И тогда они обратились к тому, что есть «здесь и сейчас».

В результате многие из них заново открыли для себя архитектуру малоэтажных многосемейных домов 1970-1980-х годов, которые прежде считались недостойными внимания. Эти здания из тёмно-красного кирпича с коричневыми оконными рамами составляли разительный контраст с элитными строениями, в которые были вложены огромные средства, или с объектами культурного наследия. В прошлом эти дома критиковали за их однообразие, но сейчас бытует мнение, что они тоже являются нашим достоянием, хранящим общие воспоминания, которых осталось совсем немного из-за исчезновения родных районов, вытесняемых многоэтажной застройкой. В этих зданиях, построенных как попало и без особых изысков, тем не менее повсюду проглядывают следы того, как строители пытались импровизировать на месте. Этот креатив, возникший в условиях ограничений, очаровывает современных архитекторов и служит источником новых идей.

Подобные здания детально описал в своих книгах «Фасадный Сеул» и «Окна вилл» архитектор Квон Тхэ Хун (в Корее вилла - жилой дом не выше 4-х этажей на несколько семей). Есть и другие примеры использования черт корейской архитектуры позднего Нового и Новейшего времени: жилое здание «Согё кынсэн», спроектированное Со Чжэ Воном; «Дом под черепичной крышей в Чомчхоне» архитектора Ким Хё Ёна. Не случайно, что эти и многие другие новые строения отделаны кирпичом.





Прагматичные заказчики





«Жилой дом в Чхонундоне» отличает смелое решение дверных проёмов в виде арок и черты корейской архитектуры периодов позднего Нового и Новейшего времени.

© Tectonics Lab

В прошлом, покупая дом, люди обращали внимание прежде всего на броскую визуальную составляющую, например оригинальный облик, большие окна и созданный с использованием импортных материалов стильный интерьер. Но сейчас за свои деньги люди в первую очередь хотят получить качество. Прагматичные покупатели охотно тратятся на моменты, которые не видны глазу, в частности экологичные материалы, энергетическую эффективность, качество воздуха и т.п.

В Корее большую часть года непрактично держать окна открытыми из-за холодной зимы и жаркого и влажного лета. В итоге, чтобы не тратить энергию зря, приходится поддерживать комфортную атмосферу в помещении с закрытыми окнами. Поэтому всё больше покупателей выбирают жильё, основываясь на конкретных измеряемых данных, таких как тепло- и звукоизоляция, потребление энергии, качество воздуха в помещении и т.п.





Пэ Юн Гён, колумнист, приглашённый профессор отделения архитектуры Университета Тангук









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.