ⓒ Goodsen Entertainment

Дата рождения: 10 июня 1987 г.

Рост: 165 см

Дебют: Альбом «Глупая история» (바보 같은 Story), 2013 г.





Ким Чжон Хва – известная южнокорейская певица, автор песен, ютубер с 17,5 млн подписчиков. Девушка выступает под творческим псевдонимом J.Fla, состоящим из комбинации букв J и Fl (от слова flower в значении «цветок»). J.Fla стала известной благодаря уникальному стилю исполнения кавер-версий популярных песен, которые она публикует на своём YouTube-канале (@JFlaMusic). В основном её музыкальные предпочтения преимущественно ориентированы на жанр поп-музыки. Среди её наиболее известных кавер-версий можно назвать песни A Whole New World, Stressed Out, Lose Yourself, Love The Way You Lie, Smooth Criminal, Don't Speak и многие другие хиты с мировым именем. Параллельно J.Fla выпускает собственные музыкальные альбомы, первый из которых «Глупая история» был представлен в июле 2013 года. Всего в репертуаре певицы три сингла и восемь мини-альбомов.