Музыкальные новинки сентября 2023 года

Настала вторая неделя октября, а это значит, что нам пора подвести музыкальные итоги прошлого месяца, познакомившись с самыми значимыми релизами корейских исполнителей. Группа SHINee просто в ударе! Помимо долгожданного нового группового релиза коллектива, на наших волнах в этом году уже звучал сольный релиз лидера коллектива Онью. Вслед за ним 11 сентября свой второй сольный мини-альбом представил и участник по имени KEY (키). Пластинка получила название «Good & Great», возглавил ее одноименный трек. Композиция «Good & Great» исполнена в фирменном музыкальном стиле SHINee с энергичными битами, быстрым рэпом в куплете и мелодичным припевом. С помощью своей новой работы Ки хочет приободрить всех нас простых людей, которые работают от звонка до звонка, говоря о том, что своей работой надо гордиться и быть благодарным за все, ведь ты не просто хорош, а замечателен!

Популярный инди-певец Car, the Garden (카더가든) вернулся на сцену 12 сентября с альбомом «Harmony», который возглавила песня «네 번의 여름» или «Четыре лета». В ней певец обращается к покинувшей его возлюбленной, с которой они вместе провели четыре лета, и обещает сохранить их прекрасные воспоминания.

Песню с необычным названием «Galileo» в сентябре представили очаровательные девушки из группы Kep1er (케플러). Это зажигательная композиция в стиле фанки-диско, которая рассказывает о чувствах юной девушки, что впервые познала влюбленность. Она, словно Галилео, сделала для себя новое открытие и, как ученый, пытается изучить и описать новое для себя чувство.

В прошлом месяце на сцену вернулся некогда один из самых популярных поп-рок бендов Кореи F.T Island (FT 아일랜드), который покорил сердце не одной корейской девушки. Ребята представили свой девятый мини-альбом «Sage» с одноименным заглавным треком 7 сентября. Название заглавной песни и альбома «Sage» можно перевести с английского по-разному: «мудрец» или «шалфей». Оба слова очень красивые, но, если послушать песню, можно понять, что первый вариант подходит лучше. «Хотя нам не ведомо, были ли многие решения, которые мы приняли в нашей жизни, мудрыми, нужно продолжать стойко и не торопясь двигаться своим собственным путем в будущее», - с помощью песни «Sage» передают нам F.T Island.

Помимо представленных выше работ, в эти выходные на наших волнах звучали новые релизы от Чон Ён Хва (정용화), Пэк А, (백아), FANTASY BOYS (판타지보이즈) и других.