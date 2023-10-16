В KBS утвердили время показа передачи Gag Concert

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Телерадиокомпания KBS утвердила расписание показа комедийной передачи Gag Concert (개그콘서트). Она будет выходить каждое воскресенье, начиная c 12 ноября, на телеканале KBS2. В качестве режиссёров приглашены Ким Сан Ми (김상미) и Ли Чжэ Хён (이재현). KBS, начиная с мая этого года, проводила набор артистов, которые примут участие в записи передачи. Напомним, первый выпуск Gag Concert вышел на телеэкраны 18 июля 1999 года. В 2003 году передача достигла пика популярности, её телевизионный рейтинг составлял порядка 30%. За несколько лет до закрытия в июне 2020 года рейтинг Gag Concert снизился и в среднем не превышал 3%. По этой причине было принято решение о приостановке показа.