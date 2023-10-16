Выходит новый сериал с актёром Сон Ганом в главной роли

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Телерадиокомпания SBS анонсировала премьеру нового сериала под названием «Мой демон» (마이 데몬) с актрисой Ким Ю Чжон (김유정) и актёром Сон Ганом (송강) в главных ролях. Показ первой серии состоится 24 ноября. Сериал «Мой Демон» представляет собой гармоничное слияние жанров фэнтези и романтической комедии. Его сюжет развивается вокруг наследницы одной из групп компаний по имени То До Хи. Девушка заключает брачный контракт с Чон Гу Воном, демоном, внезапно лишившимся своих сверхъестественных способностей. То До Хи внешне может показаться категоричной и настойчивой, но внутри неё скрывается добрая и решительная личность, которая обнаруживает в себе способность полюбить демона. Чон Гу Вон на протяжении двухсот лет считал человечество ничтожными существами. Теперь же он должен помогать То До Хи и защищать её, чтобы вернуть себе прежнюю силу.