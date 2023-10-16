aespa выпускает четвёртый мини-альбом

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Гёрл-группа aespa (에스파) анонсировала выход четвёртого мини-альбома Drama. Как уточнили в продюсерском агентстве SM Entertainment, его релиз запланирован на 11 ноября. В музыкальную пластинку войдут шесть песен различного жанра, включая одноимённый заглавный трек Drama. В SM Entertainment уверены, что новая работа aespa продемонстрирует более совершенные вокальные данные, харизму и обаяние участниц группы. Ранее, в мае 2023 года, девушки выпустили третий мини-альбом «Мой мир» (마이 월드). За первую неделю было продано рекордное количество копий среди гёрл-групп в жанре K-POP. Приём заявок в рамках предварительных продаж нового альбома уже начался.