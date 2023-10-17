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Вперёд, к финишу!

2023-10-17

Новости



17 октября на Центральном стадионе города Нампхо провинции Чолла-Намдо состоялись финальные забеги на 10 тысяч метров среди мужчин-участников 104-й Общенациональной спартакиады. 

(Yonhap News)



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