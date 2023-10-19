Кулинарные традиции в Северной Корее

Еда, одежда и жильё — это ключевые жизненные потребности человека и неотъемлемые элементы любой культуры. Еда же как ничто иное отражает национальные особенности того или иного народа, и корейский народ не исключение. Культура питания была признана общим достоянием многовековой истории корейцев Севера и Юга. Однако после разделения Корейского полуострова в обеих его частях происходят изменения. В период экономических трудностей второй половины 90-х годов, получивший название «трудный поход», северокорейские власти осознали, что продовольственная проблема может представлять собой угрозу режиму. Впоследствии они стали проводить государственную политику в области питания, направленную на решение продовольственной проблемы, и по мере восстановления экономики стали появляться разнообразные продукты питания. С 2012 года, когда к власти пришёл Ким Чон Ын, было пересмотрено законодательство об охране нематериального культурного наследия, что также было нацелено на развитие культуры питания.

В сегодняшнем выпуске мы поговорим об этом с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.