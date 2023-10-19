Жизнь не по плану

Мари Боэс интересует всё: от науки и дизайна до туризма и горных лыж. Живя не по плану, она сейчас владеет небольшим бизнесом и имеет кучу сертификатов и наград, в том числе звание почётного гражданина Сеула.





Мари Боэс впервые приехала в Корею в 2014 г. Через несколько лет Мари вернулась, чтобы, как она думала, провести в стране только один месяц, но её многообразная деятельность привела к тому, что она живёт здесь и поныне.

Приехав в Корею в 2016 году, Мари Боэс начала вести блог главным образом для того, чтобы бабушка знала, что с ней всё в порядке. Со временем это выросло в два бизнес-проекта: агентство по производству медиа контента и маркетинговую компанию SEO-оптимизации. Сейчас двадцатидевятилетняя уроженка тихого бельгийского города Ипр живёт в Сеуле.

- Я никогда этого не планировала. Просто так вышло, - говорит Мари. - Любой, кто переезжает за границу, начинает писать в блог для своей семьи. Так и я начала писать. Потом у меня появилась возможность бесплатно ездить в разные места за то, что продвигала эти места и достопримечательности в своём блоге.





Повороты судьбы

Жить в Корее она тоже не планировала. После летней программы в Китае в рамках обучения в магистратуре Мари приехала в Корею, полагая, что здесь молодой женщине будет безопасно путешествовать в одиночку.

- Я много ходила пешком, ездила. На побережье, в Сеул, в Пусан, в Кёнчжу, в Сокчхо. И всё время одна. - вспоминает Мари. - Потом я поработала в Англии полтора года и собиралась вернуться в Бельгию. А однажды я просто подумала: «Я поеду обратно в Корею. Мне так там понравилось!» Поэтому я приехала в Корею на месяц, и вот я до сих пор здесь.

Кем только поначалу не работала Мари: помимо ведения блога о путешествиях «Be Marie», она преподавала английский, была инструктором по лыжам, работала на съёмочной площадке. Она также начала писать для других сайтов, размышляя над тем, как расширить аудиторию своего блога. В итоге по видео на YouTube она научилась развивать и продвигать сайты. Рос её блог и его посещаемость, и Мари пришла к мысли, что она совсем неплоха в этом. Так же подумали и другие и попросили её поработать над их сайтами. Так появилась на свет одна из её компаний - Namu Marketing.

Мари получила степени бакалавра и магистра по промышленной инженерии в Университете Ноттингем Трент. Мари выбрала эту специальность, потому что не знала, чего хочет. Промышленная инженерия была сочетанием науки и дизайна, двух её любимых вещей, и это помогает ей сейчас в работе над несколькими медицинскими сайтами.





Колоритная карьера

Дизайн был и остаётся важной частью жизни Мари. Она окончила соответствующие курсы в Бельгии и Италии и имеет опыт дизайна запчастей для велосипедов и раздвижных крыш. И даже была соосновательницей фэшн-бренда.





Не найдя в магазинах при музеях того, что она хотела, Мари решила сама взяться за дело и сейчас разрабатывает дизайн одеял, сумок и футболок, вдохновляясь красочной росписью танчхон, украшающей деревянные строения во дворцах и храмах.

Когда пандемия COVID-19 поставила туризм на паузу, она пошла на «Асан-санхве», полугодичные курсы предпринимательства, где молодые переселенцы из Северной Кореи, иностранцы и корейцы придумывали идеи стартапов. Там Мари встретила женщину из Северной Кореи, с которой они основали IStory, фэшн-бренд и социальное предприятие. Оно производит лонгсливы с заплатками на локтях, которые концептуально представляют истории северокорейцев, обосновавшихся на Юге. Хотя Мари больше не занимается этим проектом, она говорит: «Я очень горда этой работой. Про нас написали в “Нью-Йорк таймс”! Это было реально круто».

Сейчас Мари занимается дизайном одеял, сумок и футболок, вдохновлённым красочной росписью танчхон, украшающей деревянные строения во дворцах и храмах. За этим стоит её любовь к традиционным корейским узорам, а также невозможность найти то, что хочет, в магазинах при музеях. Поэтому Мари решила делать всё сама. Даже в отсутствие активной рекламы она ежемесячно получает от 10 до 20 заказов.

В Корее Мари познакомилась с Ли Чжи Ан и с Мин Гён Хваном, позже они создали на YouTube канал «How Is Korea» и снимают для него ролики на разные темы - от преподавания английского, туристических направлений, еды и кей-попа до советов по поводу безопасности и налогов.

По своему блогу и каналу «How Is Korea» Мари заметила, как вырос интерес к Корее во время пандемии. Теперь кей-поп и корейские сериалы реально популярны в Бельгии. Она по-настоящему ощущает, что Корея появилась на культурной карте мира.





На своём сайте «Be Marie», где предоставлена самая разнообразная информация для иностранцев о путешествиях по Корее и рассказывается об интересных аспектах корейской культуры, Мари также продаёт изделия из текстиля, вдохновлённые традиционными корейскими узорами.

© Be Korea Shop

Делу время

У Мари две компании, но нет постоянных работников, которые сидят в офисе. Она сама появляется в офисе дважды в неделю, как и два её партнёра, а вся остальная работа выполняется фрилансерами. В основном Мари работает из своего дома. Но Мари всегда встаёт в 7:30 и садится за работу около 9.

Для Мари как для предпринимателя быть молодой и иностранкой означало, что она должна много работать, чтобы доказать, что чего-то стоит. - Я чувствовала, что всё, что делают мужчины, я должна делать во много раз лучше. В итоге я действительно стала лучше как предприниматель, - говорит она.

В 2019 году она выиграла призы Korea Tourism Organization и Seoul Tourism Organization, а в 2021 году стала почётным гражданином Сеула.





Чо Юн Чжон, переводчица и писательница-фрилансер

Ли Мин Хи, фотограф









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.