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Дата рождения: 20 октября 1999 г.

Рост: 162 см

Вес: 47 кг

Дебют: Сингл-альбом Chuu, 2017 г.





Певица и актриса Ким Чжи У, более известная под творческим псевдонимом CHUU, начала певческую карьеру в составе группы LOONA (이달의 소녀). Особенность этого коллектива состоит в том, что все 12 участниц были представлены общественности в порядке очереди с октября 2016 по август 2018 года. Дебют Ким Чжи У, ставшей десятой по счёту участницей LOONA, состоялся в ноябре 2017 года. Спустя месяц она выпустила сингл-альбом Chuu. Выступления Ким Чжи У в составе группы LOONA продолжились до июня 2022 года. В апреле 2023 года она перешла в новое агентство ATRP, после того как выиграла судебный иск против предыдущей компании. В октябре Ким Чжи У представила первый сольный мини-альбом Howl. Параллельно с выступлениями на сцене певица активно снимается в развлекательных передачах. Благодаря весёлому характеру в сочетании с милой внешностью она смогла завоевать сердца телезрителей. Одна из особенностей Ким Чжи У – умение ловко обращаться с оружием восточных единоборств нунчаки.