Саундтреки к сериалу «Отель дель Луна»

Это выпуск рубрики «Все кроме K-POP» мы решили посвятить саундтрекам из сериала, которые так давно не звучали на наших волнах. По этому случаю мы подобрали идеальный вариант, который, так сказать, просто «кишит» отличными OST. Речь идет о нашумевшем сериале «Отель Дель Луна» (호텔 델루나), который вышел на малые экраны в 2019 году. В этом телевизионном проекте приняли участие самые яркие кинозвезды Кореи, среди которых IU (아이유), Ё Чжин Гу (여진구), Ким Су Хён (김수현), Ли Чжун Ги (이준기) и многие другие. Вполне ожидаемо превосходный актерский состав и свежий увлекательный сюжет сделали сериал большим хитом. Хитами стали и множество композиций, которые звучали в «Отель Дель Луна» и были исполнены самыми известными и талантливыми артистами Кореи.

Мы начали знакомство с OST к сериалу «Отель Дель Луна» с песни «Another Day» в исполнении Monday Kiz (먼데이 키즈) и Punch (펀치). Затем мы немного поговорили о сюжете этого телепроекта, который рассказывает историю Чжан Ман Воль (장만월) и Ку Чхан Сона (구찬성), а также постояльцев мистического места под названием Отель дель Луна. Наш плейлист продолжили такие OST, как «그대라는 시» или «Все о тебе» в исполнении замечательной певицы Тхэ Ён (태연), композиция под названием «어떤 별보다» или «Вижу звезды» гёрлз-группы Red Velvet (레드벨벳), саундтрек от Пола Кима (폴킴) «Так долго» или «안녕» и другие.