Певец D.O. из EXO уходит из SM Entertainment

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Участник группы EXO (엑소) То Гён Су (도경수), более известный под творческим псевдонимом D.O., заявил об уходе из продюсерского агентства SM Entertainment в связи с окончанием в начале ноября действующего контракта. Тем не менее, певец продолжит выступления в составе группы EXO. То Гён Су намерен перейти в небольшое агентство, созданное его менеджером, где, как ожидается, будет заниматься актёрской и сольной певческой карьерой. То Гён Су начал выступления на сцене в 2012 году в составе группы EXO. Через два года на экраны вышел первый сериал с его участием «Ничего, это любовь» (괜찮아 사랑이야) телеканала SBS. Артист зарекомендовал себя как хороший актёр благодаря ряду успешных работ, в числе которых «Плохой прокурор» (진검승부), «Старший брат» (형), «Вместе с богами: Преступление и наказание» (신과 함께 - 죄와 벌).