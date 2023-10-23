KBS анонсировала премьеру сериала «Сказочная соната»

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Телеканал KBS2 анонсировал премьеру сериала «Сказочная соната» (환상연가). Показ первой серии запланирован на январь 2024 года. На главные роли приглашены актёр Пак Чи Хун (박지훈) и актриса Хон Е Чжи (홍예지). Сценарий сериала написан по мотивам одноимённого комикса автора Пан Чжи Уна (반지운), опубликованного на платформе Naver Webtoon с 2021 по 2023 годы. Актёр Пак Чи Хун сыграет роль короля Са Чжо Хёна. Молодой человек очень красив и умён, однако ему не даёт покоя детская травма, возникшая из-за деспотичного отца. По сюжету Са Чжо Хён страдает от раздвоения личности. Возникшую в его сознании другую личность зовут Ак Хи. Это привлекательный мужчина, он способен влюбить в себя любую девушку. Однако на Ак Хи наложено проклятие: когда он прикасается к кому-нибудь, тут же испытывает невероятную боль. Са Чжо Хён и Ак Хи заключают между собой договор, согласно которому по очереди могут использовать тело в течение трёх дней. Актриса Хон Е Чжи сыграет роль девушки по имени Ён Воль. После казни своего отца она покидает дворец и присоединяется к группе киллеров, чтобы отомстить королю за свою семью. Вскоре она попадает в ловушку, организованную королём. Девушка теряет память и становится наложницей Са Чжо Хёна.