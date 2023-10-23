Выходит фильм о событиях военного переворота 1979 года

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22 ноября состоится премьера фильма «Сеульская весна» (서울의 봄) режиссёра Ким Сон Су (김성수). Сюжет кинокартины основан на событиях 12 декабря 1979 года, когда в РК произошёл военный переворот, и к власти пришёл Чон Ду Хван. Основное действие фильма происходит в Сеуле за девять часов до военного переворота. Имена героев несколько отличаются от имён реальных личностей. Главный герой - глава командования национальной обороны и безопасности Чон Ду Гван в исполнении актёра Хван Чжон Мина (황정민). Этот военачальник и преданные ему офицеры пытаются захватить власть в стране, установив новое правительство. Помешать их планам должен начальник штаба обороны Сеула по имени Ли Тхэ Син, роль которого играет актёр Чон У Сон (정우성). В съёмках фильма также приняли участие актёры Ли Сон Мин (이성민), Пак Хэ Чжун (박해준) и многие другие.