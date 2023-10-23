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Цветы на скалах

2023-10-23

Новости



23 октября, накануне начала очередного сезона года по традиционному корейскому календарю "Санган" (выпадение инея) на прибрежным скалах Чумунчжин в Канныне провинции Канвондо расцвела астра лопатчатолистная.  Эти исконно корейские цветы приобретают особую красоту с наступлением осенних холодов. 

(Yonhap News)

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