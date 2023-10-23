Цветы на скалах

Доля страдающих ожирением среди взрослых южнокорейцев
2023-10-24
2023-10-23
23 октября, накануне начала очередного сезона года по традиционному корейскому календарю "Санган" (выпадение инея) на прибрежным скалах Чумунчжин в Канныне провинции Канвондо расцвела астра лопатчатолистная. Эти исконно корейские цветы приобретают особую красоту с наступлением осенних холодов.
(Yonhap News)
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-25 13:29:30
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >