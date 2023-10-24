Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Сезон сушки хурмы

2023-10-24

Новости



В уезде Ёндон-гун провинции  Чхунчхон-Пукто в самом разгаре сезон сушки зрелой хурмы, которая впоследствии превратится в сладкое лакомство коткам.  

(Yonhap News)     

 

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >