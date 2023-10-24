Сезон сушки хурмы

Доля страдающих ожирением среди взрослых южнокорейцев
2023-10-24
2023-10-24
В уезде Ёндон-гун провинции Чхунчхон-Пукто в самом разгаре сезон сушки зрелой хурмы, которая впоследствии превратится в сладкое лакомство коткам.
(Yonhap News)
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-25 13:29:30
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