Рассказ «Калейдоскоп» писательницы Ан Юн

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На Гён вышла на балкон. Когда на душе становилось тяжело, она включала вентилятор и закуривала сигарету. В такие моменты на душе появлялось чувство, как будто она слишком поздно совершила побег, ведь ни до развода, ни даже в студенческие годы На Гён никогда не пробовала курить. На старом вентиляторе, стоявшем здесь ещё до переезда, по краю были наклеены кругом люминесцентные звёзды.

«Кто их наклеил? И почему наклеили не на потолке и не на окнах, а именно на пожелтевшем от времени вентиляторе?»









После того, как в квартиру номер 101 переехала Тан Сим, атмосфера в здании удивительным образом изменилась. Вдруг оказалось, что переулок перед домом чисто выметен, а почтовый ящик у входа, на котором облупилась краска, заново выкрашен в алый цвет. И под деревом хурмы на углу здания напротив стало шумно. Раньше на этом месте уныло ютились несколько старых стульев, зато теперь Тан Сим, Сук Пун и старики со всей округи собирались здесь в любое время, чтобы посудачить и от души посмеяться.

Время от времени Тан Сим жарила оладьи и разносила соседям. Оладьи из нашинкованного батата в кунжутных листьях, из разложенных в круг и залитых яйцом опят, оладьи из подсохшего бурого риса с мелко нарубленным стручковым перцем и соевой пастой, обжаренные до хрустящей корочки. За лето На Гён перепробовала всевозможные оладьи, которых раньше не знала и не видела.

Когда На Гён на минутку заходила в гости к Тан Сим, ей подавали кружевную салфетку, которую связала Ми Рэ из 202-й квартиры, зелёный чай, подаренный Хён Чжон из 201-й квартиры, или рисовые пирожные, которые привезла из командировки Ки Ён из 301-й квартиры.





101호에 단심이 이사 온 뒤로 건물 분위기가 묘하게 달라졌다.





언젠가부터 건물 앞 골목은 깨끗하게 비질이 되어 있고,

빌라 입구에 칠이 벗겨진 우편함도 선홍색 페인트로 칠해져 있었다.

맞은 편 건물 모퉁이에 있는 감나무 밑도 소란스러워졌다.

낡은 의자 몇 개가 쓸쓸하게 놓여있던 그 곳에서

단심과 숙분, 근처 어르신들이 모여 수시로 수다를 떨고 깔깔거리며 웃었다.





단심은 이따금 전을 부쳐 주변에 돌리기도 했다.

납작납작하게 썬 고구마를 깻잎에 감싼 전,

팽이버섯을 동그렇게 펼치고 그 위에 달걀을 풀어 구운 전,

꼬들꼬들한 현미밥에

청양고추를 총총 썰어 넣은 막장을 비벼 누룽지처럼 바삭하게 부친 전.

나경은 여름 동안 듣도 보도 못했던 전들을 맛보았다.





나경은 단심의 집에 잠시 머무는 동안

202호 미래 씨가 직접 뜬 도일리 코스터를 사용하고,

201호 현정 씨가 가져다 준 세작 녹차를 마시거나

301호 기연 씨가 출장 다녀오는 길에 사왔다는 망개떡을 먹었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Калейдоскоп – это прибор, в котором из мелких разноцветных частиц складываются красивые узоры. Название рассказа передаёт замысел произведения. Все героини произведения – одинокие женщины. На Гён живёт одна после развода, Сук Пун и Тан Сим – одинокие бабушки, остальные жительницы дома тоже одни. Но они выбирают жизнь не в изоляции, а сообща, благодаря чему между ними устанавливается тёплая, дружеская атмосфера. Именно она и напоминает красивый узор калейдоскопа. В произведении поднимается тема одинокой смерти. Благодаря рассказу читатель задумывается о более свободных отношениях в современном обществе, о важности тёплого, дружеского общения с соседями и скорби по отношению к другим людям.









Быстро вращаются лопасти вентилятора. Глядя, как поднимается и просачивается между ними сигаретный дым, На Гён произносит имя Миринэ. Она считает люминесцентные звёзды, часто наклеенные на края пожелтевшего пластикового вентилятора. Тридцать пять штук, на две больше, чем было лет Миринэ, и на одну меньше, чем ей самой. Почему их наклеили именно здесь? Этот вопрос так и остался без ответа.





환풍기 날개가 빠르게 제 자리를 맴돈다.

회전하는 날개 사이로 빨려 들어가는 담배 연기를 올려다보면서

나경은 미리내, 하고 말해본다.





누렇게 변색된 플라스틱 환풍기 가장자리에 빼곡하게 붙어 있는

야광별 스티커를 세어본다.

서른 다섯 개, 미리내의 나이보다 두 개 많고, 나경의 나이보다 하나가 적었다.





왜 하필 여기에 붙였을까,

그 궁금증은 끝끝내 물음표로 남았다.









Писательница Ан Юн родилась в 1982 году в Пусане. Дебютировала в 2021 году с романом «Назира, Курман, Екатерина».