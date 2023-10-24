Северокорейская молодёжь и современная музыка

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«Ты когда-нибудь носил пуленепробиваемый рюкзак?»- говорят, такой вопрос можно услышать в среде северокорейской молодёжи. Как вы думаете, что он может означать? Оказывается, под пуленепробиваемым рюкзаком втайне подразумевается южнокорейская поп-группа BTS, или «Пантхан Сонёндан». Название группы переводится как «отряд пуленепробиваемых скаутов». Таким образом, перед нами зашифрованный вопрос о том, слушал ли собеседник песни BTS и является ли он их поклонником. В Северной Корее запрещена музыка кей-поп, как и зарубежная музыка в целом, и даже были сообщения о том, что кого-то арестовали за танцы под песню BTS. Тем не менее, популярность южнокорейской поп-культуры, в том числе, популярных песен, среди северокорейской молодежи стремительно растёт. После прихода к власти Ким Чон Ына в Северной Корее активизировалось научно-техническое развитие, и вместе с этим в среде представителей молодого поколения зародился новый вид времяпрепровождения: потребление медиаконтента при помощи портативных устройств. Сегодня мы побеседуем о том, как молодые северокорейцы слушают современную музыку, с приглашённым профессором Института северокорейских исследований при Университете Тонгук доктором Ха Сын Хи.