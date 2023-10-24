Рассказ «Дом, милый дом» писательницы Чхве Чжин Ён

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Казалось, я в одном шаге от чёрной дыры под названием смерть. Когда боль сжимала в тисках, казалось, лучше умереть. Я не знала, от чего хочу убежать – от боли или смерти. Я не была сильным человеком.

Нет, вернее, я истратила все силы на повторные курсы лечения и рецидивы болезни. Мне нужна была совершенно иная вера, нежели вера в то, что болезнь больше не вернётся, что для меня вероятность очень низка.





Я испытывала счастье, представляя, что человек приедет издалека и постучится в мою дверь, чтобы забрать потерянные в прошлом вещи, о которых он до сих пор помнит. Было просто райским блаженством воображать, как я достаю, словно чудо, и вручаю забытые вещи.

А ещё для меня райское блаженство вот что. Смыть с себя пот под холодным освежающим душем в летний день. Смотреть в ночное небо, обхватив двумя руками чашку тёплого чая зимой. Держать тебя за руку после утреннего пробуждения. Смотреть друг другу в глаза. Улыбаться одному и тому же. Приятно молчать. Уединяться за книгой, слушать звуки дождя в пасмурный день, смотреть, как ты идёшь впереди меня. Слушать, как ты говоришь, что вода такая сладкая, как ты смеёшься по пустякам.

Здесь мой рай, и я должна оставить его после себя.





과거에 잃어버린 것을 기억하고 그것을 찾기 위해 멀리까지 찾아와

대문을 두드리는 사람을 상상하면 행복했다.

그들이 찾는 것을 기적처럼 꺼내어 건네주는 상상은 천국 같았다.





또한 나의 천국은 다음과 같은 것.

여름날 땀 흘린 뒤 시원한 찬물 샤워.

겨울날 따뜻한 찻잔을 두 손으로 감싸 쥐고 바라보는 밤하늘.

잠에서 깨었을 때 당신과 맞잡은 손.

마주 보는 눈동자.

같은 곳을 향하는 미소. 다정한 침묵. 책 속의 고독, 비 오는 날 빗소리,

앞서 걷는 당신의 뒷모습.

물이 참 달다고 말하는 당신, 실없이 웃는 당신.

나의 천국은 이곳에 있고 그 또한 두고 갈 것.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главная героиня в любой момент может уйти из жизни, так как у неё рецидив рака. Она может проводить каждый день в беспокойстве за своё будущее. Но вместо этого героиня решает прожить настоящее с ценностью, наблюдая за красотой вокруг, и это станет подарком будущего для ее матери и любимого человека. Это очень и очень сложное решение является своего рода способом проявления любви по отношению к близким людям, которые останутся после смерти героини. Для неё это действительно милый, подобный раю дом.









Ремонт был благополучно завершён. Мама по-прежнему говорила, что не может меня понять. Но ведь для смерти проблема не в понимании, ведь понять будущее невозможно. Теперь я верю, что могу помнить будущее. То будущее, которое я помню, уже перед моими глазами.

Возможно в один из летних дней на террасе появится древесная лягулка. Возможно я протяну ей руку и та исчезнет, а я расплачусь безо всякой причины, возможно я снова заболею. А, может, и поправлюсь. Но когда-нибудь я умру.

Каждый из нас проходит через рождение и смерть, но это не значит, что эти этапы жизни справедливы. Теперь я буду жить, замечая другие вещи. Капельку проливного дождя, снежинку мощного снегопада, песчинку на пляже. Между существованием и отсутствием каждой капли, снежинки, песчинки есть разница. Хотя, конечно, богов эта разница не волнует.





공사는 무사히 끝났다.

엄마는 여전히 나를 이해할 수 없다고 말했다.

죽음은 이해의 문제가 아니니까,

미래를 이해하는 건 불가능하니까.

나는 이제 미래를 기억할 수 있다고 믿는다.

지금 눈앞에 내가 기억하는 미래가 나타났으므로.





탄생과 죽음은 누구나 겪는 일,

누구나 겪는다는 결과만으로 그 과정까지 공정하다고 말할 수는 없겠지.

이제 나는 다른 것을 바라보며 살 것이다.

폭우의 빗방울 하나, 폭설의 눈 한 송이, 해변의 모래알 하나.

그 하나가 존재하는 것과 존재하지 않는 것 사이에는 차이가 있다.

물론 신은 그런 것에 관심없겠지만.









Писательница Чхве Чжин Ён родилась в 1981 году в Сеуле. Дебютировала в 2006 году с рассказом «Юла».