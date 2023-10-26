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Уборка риса в разгаре

2023-10-26

Новости



В этом году корейские крестьяне вырастили богатый урожай риса. 26 октября один из фермеров, чьи поля расположены вдоль реки Ёнсанган в муниципальном округе Со-гу города Кванчжу, приступили к уборке урожая с помощью комбайнов. 

(Yonhap News)

 

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