Уборка риса в разгаре

Доля страдающих ожирением среди взрослых южнокорейцев
2023-10-24
2023-10-26
В этом году корейские крестьяне вырастили богатый урожай риса. 26 октября один из фермеров, чьи поля расположены вдоль реки Ёнсанган в муниципальном округе Со-гу города Кванчжу, приступили к уборке урожая с помощью комбайнов.
(Yonhap News)
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-25 13:29:30
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