Сказочный плейлист

В феврале этого года в рамках нашей рубрики звучал плейлист, который получил название «Переворачивая страницы», а именно песни, посвященные книгам или в названии которых упоминаются книги. Нам захотелось найти песни, посвященные не просто всем книгам в общем, а песни, в которых упоминаются конкретные произведения. Размышляя, мы подумали, а почему бы нам не послушать песни, посвященные сказкам? Тем более таких композиций в исполнении корейских артистов предостаточно. Так что этот плейлист рубрики «Лайк от Камилы» мы назвали «Сказочным плейлистом». И открыли мы его композицией «Питер Пен» (피터팬) в исполнении популярного бойз-группы EXO (엑소). Композиция вошла в первый полноформатный альбом коллектива «XOXO Kiss & Hug», который был выпущен в 2013 году. Тогда еще ребята и сами были совсем молодые, так что их легкие голоса прекрасно подошли такой светлой и приятной композиции. В ней они поют о такой невинной и порой неловкой первой любви, воспоминания о которой навевает им сказка «Питер Пен». «Я отправляюсь в Нетляндию, чтобы найти тебя, моя фея Динь-Динь. Там мы, улыбаясь, смотрим друг другу в глаза. Я навсегда твой Питер Пен, мальчик, который застыл в этом мгновении. Хоть и неумело, но я очень любил тебя, и сейчас снова спешу к тебе», - поют юные EXO.

Не менее очаровательная песня, посвященная героине той же самой сказки «Питер Пен», феечке Динь-Динь или Тинкер Белл, как ее зовут по-английски, есть в репертуаре гёрлз-группы APRIL (에이프릴). Песня так и называется, «Tinker Bell», и свет увидела она в 2016 году, войдя во второй мини-альбом коллектива под названием «SPRING» или «Весна». Довольно интересна концепция этого релиза, по которой каждая из пяти участниц перевоплотилась в фею цветов. Названия каждого из них заключено в имени группы APRIL: это «Apricot Blossom» или «цветок абрикоса» , «Peony» или «пион» , «Rose» роза, «Island Poppies» или «мак» и «Lily» «лилия». Даже для своих выступлений девушки каждый раз одевались в светло-зеленое платье Динь-Динь, которое им было очень к лицу. Настоящее воплощение весны!

Электронное трио Clazziquai (클래지콰이) посвятило одну из композиций своего четвертого полноформатного альбома «MUCHO PUNK» (2009) принцессе с самыми длинными волосами! В композиции «Рапунцель» (라푼젤) вокалист коллектива Алекс (알렉스) поет от лица принца, который покорен красотой Рапунцель и спешит спасти ее. «Золотистая волна твоих волос, твое маленькое белое личико. Твое одиночество, которое затянулось так надолго. Это бесконечное ожидание. Теперь я спасу тебя!».

Кроме того на наших волнах звучали такие «сказочные» песни, как «Русалочка» (Mermaid) от герлз-группы GFRIEND (여자친구), Red Queen в исполнении IU и Zion T, «Ева, Психея и жена Синей бороды» (이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내) от Le Sserafim и другие.