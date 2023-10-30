Актриса Чон Со Мин покидает телешоу «Бегущий человек»

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Актриса Чон Со Мин (전소민) покидает популярное ТВ-шоу «Бегущий человек» (런닝맨) телеканала SBS. Последняя съёмка с её участием состоялась 30 октября. В агентстве KINGKONG by Starship Entertainment решение Чон Со Мин объяснили намерением взять непродолжительный отдых для восстановления сил, чтобы сосредоточить внимание на актёрской карьере и других телевизионных проектах. Ранее представители SBS долгое время вели переговоры с агентством актрисы в надежде на то, что она изменит своё решение. Чон Со Мин присоединилась к телешоу «Бегущий человек» в апреле 2017 года и за непродолжительное время стала одним из его ключевых участников. За участие в этом телешоу она была удостоена нескольких премий SBS Entertainment Awards.