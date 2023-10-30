Певица Чи Су из BLACKPINK и актёр Ан Бо Хён расстались

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Участница гёрл-группы BLACKPINK (블랙핑크) Чи Су (지수) и актёр Ан Бо Хён (안보현) расстались. Об этом в интервью информационному агентству Yonhap News сообщил источник, близкий к двум артистам. Ранее новости о романе Чи Су и Ан Бо Хёна появились в августе 2023 года, когда издание Dispatch опубликовало соответствующую статью. Сразу после этого артисты подтвердили свои отношения, однако их роман не продлился более двух месяцев. Расставание звёздной пары стало неожиданностью для их поклонников. Все надеются на то, что оба артиста будут счастливы и успешны в своей карьере и личной жизни. Чи Су – известная в РК и за её пределами певица. Дебютировав в августе 2016 года, она продолжает выступать в составе группы BLACKPINK, а также занимается сольной певческой карьерой. Ан Бо Хён начал свою карьеру в 2007 году в качестве модели. Широкую известность получил благодаря съёмкам в сериалах «Итхэвон класс» (이태원 클라쓰), «Клетки Ю Ми» (유미의 세포들), «Военный прокурор доберман» (군검사 도베르만).