Netflix покажет сериал «Триггер»

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Стриминговая платформа Netflix утвердила главный актёрский состав нового сериала «Триггер» (트리거) режиссёра Квон О Сына (권오승). На роли приглашены актёры Ким Нам Гиль (김남길) и Ким Ён Гван (김영광). Действие сериала развивается вокруг неизвестного оружия, которое, по сценарию, проникает на территорию Кореи. Актёр Ким Нам Гиль сыграет роль отставного военного Ли До. Прослужив снайпером в войсках, мужчина переводится в полицию, где работает над раскрытием серии инцидентов, связанных с контрабандой оружия. Одержимый чувством справедливости, Ли До полностью посвящает себя расследованию в надежде выйти на продавца. Его коллега по съёмочной площадке Ким Ён Гван сыграет роль оружейного барона Мун Бэка. Мужчина очень умён, тщательно продумывает свои действия на два шага вперёд. Netflix пока не сообщает о точной дате премьеры сериала. Скорее всего, показ состоится в первом полугодии 2024 года.