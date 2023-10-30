«Бебефин»: новый хит от создателей мультфильмов «Пинкфонг» и «Акулёнок»

ⓒ The Pinkfong Company

Студия The Pinkfong Company, создатель популярных мультфильмов «Пинкфонг» (핑크퐁) и «Акулёнок» (아기상어), добилась очередного успеха. Мультфильм «Бебефин» (베베핀) о семье 20-месячного малыша по имени Финн возглавил чарт детских телепередач Netflix в Республике Корея, США, Ирландии и Сингапуре, что стало рекордным показателем для южнокорейских мультипликационных фильмов. Ранее этот контент находился в первой десятке РК, США и Великобритании более 70 дней. Между тем, англоязычный YouTube-канал «Бебефин: Детские стишки и детские песенки» (Bebefinn - Nursery Rhymes & Kids Songs) по состоянию на октябрь 2023 года набрал 14,2 млн подписчиков. Благодаря быстро растущей популярности мультипликационный фильм был представлен на Netflix в 190 странах с корейскими, английскими и испанскими субтитрами.