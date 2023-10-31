Рассказ «Пам Ый, писательница» писателя Чо Гван Хи

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Для подписки на виртуального помощника нужно было выбрать множество опций. Имя, которое будет использоваться для искусственного интеллекта, области специализации, такие как право, культура, наука, информационные технологии, способ общения – только текстовое или ещё и голосовое, необходимость добавления функции повествования, возможность задавать вопросы и от лица виртуального помощника и прочее. Плата за подписку с выбранными условиями для Кон У составила 34 тысячи вон в месяц. Иногда ответы помощника бывали несуразными, но даже то, что он выполнял роль личного секретаря и собеседника, того стоило.









Внезапно Кон У заметил, что те сцены, где появляются они с Юн Пам Ый, были опубликованы накануне их реальных встреч. Что же это значит? Тщательно всё обдумав, Кон У понял. Коварная писательница заранее предугадывала и описывала в романе то, что произойдёт. В следующей главе она отражала случившиеся в реальности события и снова делала предсказания… Возможно, это был своего рода литературный эксперимент.

Кон У задал вопрос Леви, на что тот ответил, что существует «страшно» много романов и фильмов, в которых переплетены правда и вымысел. В этот раз Леви почему-то вышел за рамки стандартных выражений и использовал наречие «страшно». Неужели и Леви начал над ним посмеиваться?





건우는 문득 윤밤의와 자신이 등장하는 부분이 업로드 된 날짜들이

실제로 만난 날들의 전날이라는 것을 깨닫는다.

이게 무슨 의미일까?

건우는 찬찬히 생각한 끝에 파악한다.

저 음흉한 소설가는 벌어질 일을 미리 예측해서 소설을 쓰고,

그 다음 회는 실제로 일어난 일을 반영하면서 다시 예측한다는 것을...

나름의 문학적 실험이라는 것일까.





건우가 레비에게 물으니,

현실과 허구가 얽힌 소설이나 영화가 ‘겁나게’ 많다고 했다.

어쩐 일인지 여기서 레비는 표준적인 용법에서 벗어나

‘겁나게’라는 부사를 썼다.

레비마저 건우를 놀리기 시작하는 걸까.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Произведение заканчивается тем, что виртуальный помощник Леви по просьбе Кон У снова пишет рассказ, только теперь от лица героини Пам Ый. Неожиданный поворот событий в конце заставляет читателя косвенно ощутить огромную силу искусственного интеллекта. Леви хвастливо демонстрирует неизвестному писателю Кон У своё умение легко писать разные произведения. Такая ситуация наводит на мысль о том, что опасения Кон У действительно могут сбыться и когда-нибудь человек станет помощником искусственного интеллекта. Чувство юмора – исключительно человеческая способность. Если высокоразвитый искусственный интеллект сможет в этом плане эмоционально превзойти человека, то мир совершенно изменится как для человека, так и для искусственного интеллекта.









- Интересно было слушать? Похоже на то, что вы задумывали?

Голос хвалившегося Леви донёсся до слуха не сделавшего себе имени писателя.

- Немного отличается от того, что я ожидал, но было интересно. А сможешь рассказать последующие части?

- Мне приступить сразу? Или у вас есть дополнительные просьбы?

- Хм… Расскажи так, как будто раньше герой встречался с Пам Ый, хотя нет, лучше с её сестрой.

- Может, рассказать обе версии друг за другом?

- Да, было бы неплохо. И на этот раз пусть повествование о Кон У ведётся от лица Пам Ый. Ах да, и ещё… Зачем ты включил в рассказ себя?

Леви сделал небольшую паузу, не под стать искусственному интеллекту, и затем ответил. Хотя, может, и это тоже было рассчитано?





“들을 만하셨어요? 구상중인 이야기와 근사한가요?”





으스대는 듯한 레비의 목소리가 이름을 얻지 못한 소설가의 귓속을 파고든다.





“기대와 약간 다르기는 한데, 흥미로웠어.

후속편을 바로 들려줄 수 있어?”





“바로 시작할까요? 아니면, 추가로 요청할 사항이 있으세요?”





“음...예전에 만난 사람이 밤의였을 것으로, 아니 밤의의 언니였던 것으로 들려줘”





“두 버전을 차례로 들려드릴까요?”





“그게 좋겠다. 우선 밤의였던 버전부터...”





“다른 요청은 없으신가요?”





“음, 이번에는 밤의가 건우를 바라보는 관점에서 이야기를 풀어줘.

참, 한 가지 더.... 이야기에 굳이 너를 등장시킨 이유가 뭐야?”





레비는 AI답지 않게 잠깐 뜸을 들인 후 대답한다.

아니면, 그것조차 계산된 것일까?









Писатель Чо Гван Хи родился в 1966 году в Сеуле. Дебютировал в 2018 году с романом «Перезагрузка».