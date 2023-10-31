История межкорейских музыкальных обменов

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Когда начались межкорейские музыкальные обмены? В мае 1985 года две Кореи договорились об организации встреч разделённых семей и проведении концертов во время таких встреч. Это был первый культурный обмен после раздела страны. В 1990 году состоялись первые межкорейские переговоры на высоком уровне. Вскоре Сеульский ансамбль традиционной музыки принял участие в концерте «Объединение» в Пхеньяне, а северокорейская художественная труппа приняла участие в концертах традиционной музыки в Сеуле. После первого межкорейского саммита 2000 года возросло количество проектов обмена и сотрудничества в социальной и культурной областях. В 2002 году, когда Южная Корея и Япония совместно принимали у себя чемпионат мира по футболу, в Пхеньяне состоялся специальный концерт, организованный южнокорейской телерадиокомпанией MBC. В дальнейшем подобные концерты охватывали всё более разнообразные жанры и эпохи, После 2005 года межкорейские отношения ухудшились, и музыкальные обмены прекратились. Однако в 2018 году на открытие зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане неожиданно приехал северокорейский ансамбль «Самчжиён», который дал концерты в городах Канныне и Сеуле. К сожалению, с 2018 года музыкальные обмены между двумя Кореями прекратились. Сегодня мы оглянемся на их историю, а поможет нам в этом доктор Ха Сын Хи, приглашённый профессор Института северокорейских исследований при Университете Тонгук.