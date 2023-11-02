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Календари на следующий год

2023-11-02

Новости



С приближением Нового года у работников типографий становится всё больше работы, так как растёт спрос на календари.  Работники одной из типографий в муниципальном округе Чанан-гу города Сувона провинции Кёнгидо проверяют готовую продукцию. 

(Yonhap News)

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