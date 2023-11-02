Календари на следующий год
2023-11-02
2023-11-02
С приближением Нового года у работников типографий становится всё больше работы, так как растёт спрос на календари. Работники одной из типографий в муниципальном округе Чанан-гу города Сувона провинции Кёнгидо проверяют готовую продукцию.
(Yonhap News)
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-03 12:01:35
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