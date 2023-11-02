Дворцы эпохи Чосон: у каждого своя история. Часть.1





В Сеуле в шаговой доступности друг от друга расположено пять дворцов. Начиная с Кёнбоккуна, построенного первым, эти дворцы были возведены при определённых исторических обстоятельствах и вместе с Чосоном переживали взлёты и падения.





Инчжон-чжон — это главное здание дворца Чхандоккун, в котором проходили государственные мероприятия и торжественные церемонии.

© National Palace Museum of Korea

Дворцы в Восточной Азии строились по определённой модели, поэтому их объединяет много схожих моментов. Но имеются также особенности, зависящие от эпохи и региона. Все королевские династии на Корейском полуострове строили дворцы по-своему в качестве центрального места, откуда они управляли страной. Династия Чосон также правила страной в течение более 500 лет во дворцах, обладающих характерными особенностями.

Часто спрашивают, почему в эпоху Чосон было много дворцов. Ответ на этот вопрос кажется простым, но в нём в сжатой форме содержится их история. Причина, по которой было построено столько дворцов, кроется в истории государства Чосона. На протяжении долгого периода, на который пришлись такие важные события, как хаос, связанный с наследованием трона, вторжение внешних сил и войны, обходиться только одним дворцом было бы совсем не просто.





В королевском конфуцианском храме Чонмё, внесённом в 1995 г. в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хранятся поминальные таблички всех королей и королев династии Чосон.

© Seo Heun-kang

Появление и исчезновение дворцов

Все сохранившиеся до наших дней дворцы Чосона были возведены в разное время. Кёнбоккун был построен первым, сразу после основания Чосона; Чхандоккун - 10 лет спустя, а Чхангёнгун возвели в конце XV века. Кёнхигун был построен в начале XVII века, а Токсугун стал по-настоящему использоваться в конце XIX века. Были также отдельные дворцы.

Исторически обычно одновременно существовало два-три дворца, и использовались они выборочно. В начальный период эпохи Чосон вместе использовались Кёнбоккун, Чхандоккун и Чхангёнгун; после того как во время Имчжинской войны 1592 года все столичные дворцы сгорели, использовали восстановленные Чхандоккун и Чхангёнгун, а также заново построенный Кёнхигун. Но после реконструкции Кёнбоккуна во второй половине XIX века Кёнхигун утратил функцию королевской резиденции, а затем, с появлением Токсугуна, та же участь постигла и Кёнбоккун.

Наличие нескольких дворцов было полезно, поскольку при наличии одного дворца было бы невозможно эффективно противостоять эпидемиям или пожарам. Пять дворцов эпохи Чосон, история взлётов и падений которых причудливо переплелась с историей страны, в настоящее время являются объектами культурного наследия. Кёнбоккун, Чхандоккун и Чхангёнгун расположены в центральном округе Чонно-гу, к северу от ручья Чхонгечхон, который пересекает центр Сеула с востока на запад. Что до Кёнхигуна и Токсугуна, то они расположены соответственно к западу и к югу.





Первый дворец Чосона

Строительство Кёнбоккуна было завершено в 1395 году, спустя три года после основания Чосона. Основатель Чосона Тхэчжо выбрал новой столицей Ханян (старое название Сеула), где построил поминальный храм Чонмё, алтарь Сачжик и дворец Кёнбоккун. Окружив их крепостной стеной, он придал завершённость облику, который должна была иметь столица конфуцианского государства.





Королевский трон в тронном зале здания Кынчжон-чжон во дворце Кёнбоккун.

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Кёнбоккун построен на равнинном участке, который вытянут с севера на юг. Ключевая черта его планировки - это ось север-юг, которая идёт от главных дворцовых ворот Кванхвамун, обращённых на юг, через главные дворцовые здания Кынчжон-чжон (тронный зал), Каннён-чжон (покои короля) и Кётхэ-чжон (покои королевы) до сада Амисан и павильона Хянвончжон на задней части дворцового комплекса. Такая планировка является стандартной для Древней Восточной Азии. Эта же ось проходит через город, соединяя квартал правительственных зданий перед Кёнбоккуном и южные городские ворота Суннемун, ныне ворота Намдэмун, а также впечатляющие горные вершины на севере.

Кёнбоккун как главный официальный дворец Чосона во время правления короля Сэчжона был создан как место проведения государственных церемоний. Но во время Имчжинской войны он сгорел и на протяжении почти трёх веков не восстанавливался. Реконструкция Кёнбоккуна была начата в 1865 году и завершилась в 1867 году. И в следующем году предпоследний король династии Чосон Кочжон перенёс резиденцию из Чхандоккуна в Кёнбоккун.

Но в 1895 году здесь произошло убийство королевы Мёнсон-хванхву, и Кёнбоккун лишился статуса королевского дворца. Впоследствии, во время японской оккупации, многие дворцовые здания были разрушены. В настоящее время продолжаются работы по его восстановлению, и Кёнбоккун, который мы видим сейчас, - это лишь часть изначального дворца.





Чо Чжэ Мо, профессор отделения архитектуры Университета Кёнбук









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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