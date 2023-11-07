Новый 11-й мини-альбом группы Seventeen

Герои рубрики «Звезды K-POP» этого месяца – это большой и дружный коллектив под названием Seventeen (세븐틴). Ребята дебютировали на сцене в мае 2015 года в следующем составе: Эс Купс (에스쿱스), Чон Хан (정한), Джошуа (죠슈아), Чжун (준), Хоси (호시), Вон У (원우), До Гём (도겸), Мин Гю (민규), Ди Эйт (디에잇), Сын Гван (승관), Вернон (버논), Дино (디노) и У Чжи (우지). Как это часто бывает в K-POP, некоторые из участников – иностранцы, это понятно и по их именам: Джошуа и Вернон – граждане США, а Чжун и Ди Эйт – из Китая. Как оказалось, изначальное число претендентов в группу было семнадцать. Скорее всего, именно поэтому коллектив получил такое название. После ухода четырех парней менять что-то, когда дебют коллектива уже на носу, было поздно, поэтому руководство схитрило и оставило старое название, наделив его особым смыслом. За 2,5 года до дебюта будущие звезды появились в шоу Seventeen TV, в котором можно было проследить за сложным подготовительным процессом перед дебютом. Более того, Seventeen стали первой мужской группой, официально дебютировавшей на сцене в прямом эфире. Это случилось 26 мая 2015 года в 18:00 на сцене музыкальной программы MBC MUSIC. Ребята быстро завоевали любовь поклонников, став одной из самых популярных групп третьего поколения K-POP. В музыкальной копилке коллектива целых 4 полноформатных альбомов, 11 мини-альбомов и великое множество синглов и совместных работ с другими исполнителями.

Название нового 11-го мини-альбома Seventeen «Seventeenth Heaven» (Семнадцатые небеса) – это игра слов, ведь в английском языке «Seventh Heaven» или «седьмые небеса» означают «рай». Так что со своим новым релизом парни приглашают слушателей подняться с ним на семнадцатые небеса, в рай Seventeen. Чаще всего мы используем словосочетание «седьмые небеса», говоря о моменте абсолютного счастья, например, «я на седьмом небе от счастья». Музыка из нового альбома коллектива призвана выразить то счастье, которое Seventeen постигли в конце своего длинного пути, полного тяжелой работы и новых преград. А счастливы теперь они благодаря своим любимым поклонникам – драгоценным каратам.

В этот день на наших волнах прозвучали работы из нового релиза коллектива, среди которых: «Бог музыки» (음악의 신), «SOS», «Back 2 Back» (Спиной к спине), «Зевок» (하품) и другие. Завершил нашу рубрику супер-хит Seventeen «Просто замечательно» (아주 NICE).