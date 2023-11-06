Не пропустите показ передачи Gag Concert

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12 декабря состоится показ комедийной передачи Gag Concert (개그콘서트). Это первый выпуск с июня 2020 года, когда было принято решение о временной приостановке передачи. Как отметили в телерадиокомпании KBS, южнокорейцы проявили активный интерес к Gag Concert. Об этом свидетельствует количество заявок, поданных зрителями для участия в съёмках. Более 2,5 тысяч человек изъявили желание посмотреть шоу в живую, но получить такую возможность смогли только 500 человек. По словам главного продюсера Ким Сан Ми, зрителей ждут различные комедийные постановки с участием главных юмористов страны. В их числе известные комедианты Пак Сон Хо (박성호), Чон Тхэ Хо (정태호), Чон Бом Гюн (정범균), Сон Ён Гиль (송영길), Чон Чхан Мин (정찬민), Син Юн Сын (신윤승). Большое внимание также привлекают молодые таланты, в числе которых Хон Хён Хо (홍현호), Им Сон Ян (임선양), Им Сыль Ги (임슬기) и многие другие. В первом выпуске будут показаны три сценки о сокращении рождаемости, жёнах-иностранках и свиданиях вслепую «согэтхин».