tvN покажет исторический сериал

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Телеканал tvN анонсировал выход исторического сериала «Шпион: Очарованные» (세작, 매혹된 자들) в главной роли с актёром Чо Чжон Соком (조정석) и актрисой Син Сэ Гён (신세경). Показ первой серии состоится в январе 2024 года. Актёр Чо Чжон Сок сыграет роль короля династии Чосон Ли Ина. По сюжету молодой человек является братом короля, поэтому был вынужден отправиться в династию Цин, став своего рода заложником. Ли Ин вскоре возвращается на родину, и многие подозревают его в предательстве. Коллега Чо Чжон Сока по съёмочной площадке, актриса Син Сэ Гён, сыграет роль шпионки, которая намеревается отомстить королю. В съёмках сериала также примут участие актёр Ли Син Ён (이신영), актриса Пак Е Ён (박예영) и многие другие.