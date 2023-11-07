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Дата рождения: 19 октября 2000 г.

Рост: 161 см

Дебют: сингл-альбом HeeJin, 2016 г.





Хи Чжин – южнокорейская певица, известная как участница двух групп: Loona (이달의 소녀) и ARTMS (아르테미스). Девушка начала певческую карьеру 25 сентября 2016 года, выпустив первый сольный альбом в рамках подготовки к дебюту в составе группы Loona. Хи Чжин быстро завоевала популярность благодаря своим вокальным способностям и сценическому обаянию. В июне 2023 года участницы группы Loona, включая Хи Чжин, выиграли судебное дело против продюсерского агентства BlockBerry Creative и смогли продолжить свою деятельность в составе других компаний. Хи Чжин и ещё четыре участницы Loona присоединились к агентству Modhaus, где готовятся к новому старту в группе ARTMS (아르테미스). 31 октября Хи Чжин презентовала мини-альбом «К». В него вошли шесть песен с титульным треком «Алгоритм» (Algorithm).